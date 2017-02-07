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Мороз. Фото иллюстративное.

Фото: Panthermedia/Scanpix

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Panthermedia/Scanpix

В Эстонии ударили морозы: нарвитяне встретили утро при -20 °C, а до потепления - как до Луны

07.02.2017 10:59
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Сегодня утром самая низкая температура на территории Эстонии была зафиксирована в Нарве, где столбик термометра опустился до -20,4 °C. Для таллиннцев минувшая ночь также была достаточно холодной, на метеостанции Таллинн-Харку датчик показал -16,2 °C.

Но если посмотреть, какой в утренние часы была температура воздуха с учетом влияния ветра, то в некоторых местах - например, Выру, Вильянди и Вяйке-Маарья - ощущалось до -26 °C. Показатели в Нарве не являются рекордом этого года - ровно месяц назад, 7 января, в Выру было -25 °C.

И сегодня в Эстонии ожидается крепкий мороз. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха составит от - 7 до -12, на востоке страны - до -15°C. Восточный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 8 м/с.

Дежурный синоптик Эстонской метеослужбы сказал сегодня утром Postimees, что такая суровая погода продержится у нас до конца недели. Предстоящей ночью столбик термометра опустится до -20 °C или даже ниже. После этого мороз должен чуть-чуть отступить.

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КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
вильянди · выру · вяйке-маарья · мороз · нарва · погода · синоптик · температура воздуха · эстония
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