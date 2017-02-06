В атмосфере Земли обнаружены опасные «радиационные облака»

Специалисты из NASA, занимавшиеся регистрацией радиационных всплесков в атмосфере, зафиксировали существование «облаков», где уровень радиации в два раза превышает «обычный», эквивалентный излучению от рентгена грудной клетки​.

В воздушном пространстве существуют зоны, где уровни радиационных всплесков могут представлять непризнанную угрозу здоровью. Их обнаружили в рамках программы Автоматического измерения радиации для авиационно-космической безопасности (ARMAS). В 265 рейсах уровни радиации, зарегистрированные приборами, в целом были ожидаемы, но как минимум в шести случаях они вырастали, словно самолет пролетал через радиационное облако, передает New Scientist.

«Мы рассматриваем несколько случаев, в которых радиоактивное облучение удваивается, когда лайнер проходит через такое облако. Эти показатели довольно изменчивы», — комментирует главный исследователь ARMAS У. Кент Тобиска. По его словам, главные источники радиации — космическое излучение или солнечный ветер — не замешаны во всплесках: «Наши приборы зарегистрировали третий компонент».

По словам исследователей, всплески случались во время геомагнитных бурь. Этот процесс может освободить активные электроны, захваченные магнитным полем Земли от солнечного ветра, привести их в движение в верхних слоях атмосферы, столкнуть с атомами азота и кислорода, а затем создать всплески радиации в виде гамма-лучей. Такое излучение и регистрирует аппаратура ARMAS, пишет "Моя Планета".

Абсолютный риск от попадания лайнеров в «радиационные облака» минимален: например, рентген грудной клетки увеличивает риск развития рака в одном случае из 200 000, но существует наиболее подверженная такой угрозе группа населения. «В основном это члены экипажа. Безусловно, в этой группе находятся часто летающие пассажиры, а также рискуют женщины на первом триместре беременности», — говорит Тобиска.

Обнаружение «радиационных облаков», возможно, изменит картину полетов в будущем: самолеты будут оснащены дополнительной техникой, которая предупредит пилотов о возникновении опасного препятствия и проложит альтернативный маршрут на более низкой высоте.