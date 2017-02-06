Днем будет ясно. Ветер восточный 3-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7-12, на востоке страны до 15 градусов мороза.
Mängib video:
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Мороз.
Фото: Viktor Cap/PhanterMedia/Scanpix
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Viktor Cap/PhanterMedia/Scanpix
Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C
06.02.2017 12:42
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается ясная погода. Ветер восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12-17, на востоке страны до 20, на побережье островов местами до 7 градусов мороза.
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