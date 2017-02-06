Очередное испытание: завтра в Эстонии похолодает до -15 °C

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается ясная погода. Ветер восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12-17, на востоке страны до 20, на побережье островов местами до 7 градусов мороза.