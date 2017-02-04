Охотникам придется оплатить проделки прожорливых лосей (1)

Охотникам Вильяндиского уезда придется возместить ущерб, который нанесли природе дикие звери. Охотники купят саженцы сосен и должны будут весной их посадить. Саженцы обойдутся охотникам в 875 евро. Всего в Эстонии охотникам придется возместить ущерб, нанесенный дикими животными, на сумму в 28 300 евро.

На этой неделе Центр управления государственными лесами (RMK) послал охотникам счет за ущерб, нанесенный дикими животными. В Вильяндиском уезде природе наносили ущерб только лоси, которые активно уничтожали деревья на территории в 35 гектаров, сообщает Sakala.

Всего по всей Эстонии счета были отправлены 12 охотничьим объединениям. Общая сумма составила 30 200 евро. Однако поскольку охотники уже частично возместили ущерб, то заплатить придется 28 300 евро. В прошлом году счета на общую сумму в 5400 евро получили девять охотничьих объединений.