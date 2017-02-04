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Tuisk Poolas Varssavis
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Метель. Фото иллюстративное

Фото: Scanpix

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Tuisk Poolas Varssavis
Scanpix

Завтра в Эстонии возможны снегопады и метели

04.02.2017 13:14
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, по многим регионам снегопады. Ветер переменных направлений, 1-6, утром на побережье восточный порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.

Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады, возможны метели. Ветер восточный и северо-восточный, 6-12, на побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.

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метель · погода · прогноз · снегопад
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