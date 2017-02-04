Завтра в Эстонии возможны снегопады и метели

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, по многим регионам снегопады. Ветер переменных направлений, 1-6, утром на побережье восточный порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза.