Видео: в Исландии в недра вулкана пробурили скважину

В Исландии завершено бурение самой глубокой в мире вулканической скважины. Об этом сообщается на сайте проекта IDDP (Iceland Deep Drilling Project).

Как говорится в заявлении от 1 февраля, бурение было завершено 25 января, сообщает портал Lenta.ru.

Глубина скважины составляет 4659 метров, температура внутри нее достигает 427 градусов, а давление оценивается в 340 бар. Эксперты полагают, что второй параметр будет расти по мере расширения диаметра отверстия.

Скважина расположена на полуострове Рейкьянес в Исландии, где вулкан последний раз извергался около 700 лет назад. Бурение было начато 11 августа 2016 года и заняло 176 дней. Специалисты решили остановиться на достигнутой глубине из-за сверхвысоких давления и температуры.