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Иллюстративное фото.

Фото: B. Dudbjartsson/AFP/Scanpix

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B. Dudbjartsson/AFP/Scanpix

Видео: в Исландии в недра вулкана пробурили скважину

03.02.2017 14:25
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В Исландии завершено бурение самой глубокой в мире вулканической скважины. Об этом сообщается на сайте проекта IDDP (Iceland Deep Drilling Project). 

Как говорится в заявлении от 1 февраля, бурение было завершено 25 января, сообщает портал Lenta.ru.

Глубина скважины составляет 4659 метров, температура внутри нее достигает 427 градусов, а давление оценивается в 340 бар. Эксперты полагают, что второй параметр будет расти по мере расширения диаметра отверстия.

Скважина расположена на полуострове Рейкьянес в Исландии, где вулкан последний раз извергался около 700 лет назад. Бурение было начато 11 августа 2016 года и заняло 176 дней. Специалисты решили остановиться на достигнутой глубине из-за сверхвысоких давления и температуры.

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вулкан · давление · исландии · скважина · специалисты · температура · эксперты
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