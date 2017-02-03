Найти хозяина прятавшегося под капотом автомобиля кролика так и не удалось

В последний день января в тартуский центр Catwees, занимающийся продажей и обслуживанием транспортных средств Honda, доставили автомобиль, которому всего пара лет. Водитель жаловался, что на приборной панели загорелся индикатор неисправности двигателя. Машину оставили на ремонт, а когда открыли капот, то обнаружили под ним черного кролика, который перегрыз несколько проводов, пишет Postimees .

Кролик был в шоке, но в целом его состояние оценивалось как хорошее. Сначала беднягу положили в картонную коробку, а затем для него нашли старую клетку, где он смог нормально расположиться. Из представительства позвонили владельцу машины, который сказал, что это не его кролик. До ремонта машина побывала в Рапла и Эльва, поэтому дом кролика мог быть в одном из этих городов.

Сотрудник Catwees Мярт Мустмаа, который ухаживает за кроликом с момента его обнаружения, сказал, что по состоянию на вчерашний день хозяин так и не отозвался. Мустмаа готов взять кролика себе, так как еще полгода назад обещал детям, что если они будут очень сильно просить, он весной подарит им кролика. «Если владелец не найдется, придется констатировать факт, что в этом году весна наступила раньше обычного», - пошутил Мустмаа.