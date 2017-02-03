Сурок дал прогноз о том, как долго продлится зима

Грызун Фил из города Панксутони, Пенсильвания, был разбужен этим утром, чтобы предсказать погоду. Он увидел свою тень, а это значит, что зима будет долгой, передает Fox News.

Немецкая легенда, ставшая популярной в США, гласит: если сурок увидит свою тень 2 февраля, зима продлится еще шесть недель. Если нет, то весна будет ранней.

В прошлом году Фил предсказал раннюю весну. В 2015 году он прогнозировал еще шесть недель зимы. Хотя говорят, что решение о «предсказании» сурка на самом деле принимается Клубом сурка, или «Кругом приближенных», как они себя называют, пишет "Моя Планета".

Впервые День сурка официально отметили 2 февраля 1886 года. С тех пор 101 раз сурок в Панксутони предсказал долгую зиму и 17 раз — раннюю весну (не по каждому году есть записи). Если зверек ошибается в предсказаниях, власти приговаривают его к смертной казни. Правда, потом сурка милуют.