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Groundhog Club handler Ron Ploucha holds Punxsutawney Phil, the weather prognosticating groundhog, during the 131st celebration of Groundhog Day on Gobbler's Knob in Punxsutawney, Pa. Thursday, Feb. 2, 2017. Phil's handlers said that the groundhog has forecast six more weeks of winter weather. (AP Photo/Gene J. Puskar)
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Сурок Фил из города Панксутони.

Фото: Gene J. Puskar/AP

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Groundhog Club handler Ron Ploucha holds Punxsutawney Phil, the weather prognosticating groundhog, during the 131st celebration of Groundhog Day on Gobbler's Knob in Punxsutawney, Pa. Thursday, Feb. 2, 2017. Phil's handlers said that the groundhog has forecast six more weeks of winter weather. (AP Photo/Gene J. Puskar)
Gene J. Puskar/AP

Сурок дал прогноз о том, как долго продлится зима

02.02.2017 16:27
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Сурок в день его имени в США вынес свой вердикт, спрогнозировав долгую зиму.

Грызун Фил из города Панксутони, Пенсильвания, был разбужен этим утром, чтобы предсказать погоду. Он увидел свою тень, а это значит, что зима будет долгой, передает Fox News.

Немецкая легенда, ставшая популярной в США, гласит: если сурок увидит свою тень 2 февраля, зима продлится еще шесть недель. Если нет, то весна будет ранней.

В прошлом году Фил предсказал раннюю весну. В 2015 году он прогнозировал еще шесть недель зимы. Хотя говорят, что решение о «предсказании» сурка на самом деле принимается Клубом сурка, или «Кругом приближенных», как они себя называют, пишет "Моя Планета".

Впервые День сурка официально отметили 2 февраля 1886 года. С тех пор 101 раз сурок в Панксутони предсказал долгую зиму и 17 раз — раннюю весну (не по каждому году есть записи). Если зверек ошибается в предсказаниях, власти приговаривают его к смертной казни. Правда, потом сурка милуют.

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fox news · пенсильвания · сурок · сша
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