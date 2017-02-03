В Вильяндимаа волки загрызли таксу, хозяин нашел лишь окровавленную голову своей собаки

"Схватил в зубы, как кошка мышь, и убежал", - говорит житель деревни Айнья, что в волости Каркси, Роби Саарелухт. В среду днем волк утащил его трехлетнюю таксу. На следующий день владелец нашел в лесу голову своей собаки, пишет Sakala .

Саарелухт, живущий в нескольких километрах от кроссовой трассы Айнья на хуторе, приехал в среду из Каркси-Нуйа и сразу заметил, что недалеко от дома разгуливает волк.

"Другая моя собака, годовалая лайка, сразу набросилась на него и вцепилась в холку", - рассказал он. Зверь убежал, и охотничья собака не стала его преследовать. Саарелухт, сам охотник, взял ружье и решил разведать обстановку. Выяснилось, что вокруг его дома кружат по меньшей мере два волка. Им не помешал даже находящийся в роще в ста метрах от них лесоруб.

Такса Саарелухта бежала рядом с ним и бросилась за волками в лес. Больше охотник свою собаку не видел. Остались только кровавые следы на земле, а в четверг Саарелухт нашел голову собаки в лесу.

По его словам, волки бродят здесь уже несколько лет. Пару недель назад они окружили двух лосей, но напасть на крупных животных все же не осмелились. "Волки голодные - свиней больше нет, а коз теперь не достать", - сказал житель Айнья. Он опасается, что теперь волки начнут охотиться на его лаек.

В этом охотничьем сезоне в Вильяндимаа разрешен отстрел семерых волков, трое животных уже убиты. Саарелухт считает, что теперь необходимо организовать охоту рядом с его домом, потому что волчья стая разрослась, а еще одна бродит неподалеку.