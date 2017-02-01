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Фото: Meelis Meilbaum

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Viimane talvekuu korraliku suusailma ei luba.
Meelis Meilbaum

График: узнайте, когда в Эстонии был настоящий мороз и каким будет этот февраль

01.02.2017 20:38
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Погода в феврале будет зимней, уже на следующей неделе может похолодать до -20. 

Синоптик Службы погоды Тайми Пальяк отметил, что по прогнозам количество осадков будет ниже нормы.

В первую половину следующей недели морозы ночью могут достичь -15 градусов, не исключено, что и -20. Однако преобладать в феврале все же будут умеренные температуры.

В прошлом году средняя февральская температура составила от 0 до -7 градусов, в этом году ожидается, что этот показатель будет от -1,9 до -6 градусов. Предполагаемое количество осадков также будет сравнительно невелико - 26-43 мм.

Небольшое количества снега зимой и преобладание умеренных температур характерно для последних лет. Последний раз сильный мороз и снегопады были в феврале 2012 года.



 

 

В 2011 средняя февральская температура составляла -12,2 градуса. 
 

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