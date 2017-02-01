Днем, 2 февраля, сохранится облачная погода, без существенных осадков. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 0..-3°C.
Mängib video:
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Холодная зима в Вирумаа.
Фото: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA
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Külm ilm Virumaal.
MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA
Завтра в Эстонии ожидается небольшой мороз
01.02.2017 13:16
Слабоморозную погоду в Эстонии определяет северо-западная периферия области высокого давления. Вероятность осадков небольшая, ветер не сильный.
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