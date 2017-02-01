prognoz.ee -
Погода
Külm ilm Virumaal.
1/1

Холодная зима в Вирумаа.

Фото: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

foto
http://f3.pmo.ee/f/2017/01/02/6220797t40h6615.jpg
http://f5.pmo.ee/f/2017/01/02/6220797t44hc206.jpg
Külm ilm Virumaal.
MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Завтра в Эстонии ожидается небольшой мороз

01.02.2017 13:16
Комментировать | Распечатать

Слабоморозную погоду в Эстонии определяет северо-западная периферия области высокого давления. Вероятность осадков небольшая, ветер не сильный.

Днем, 2 февраля, сохранится облачная погода, без существенных осадков. Ветер южных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 0..-3°C.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
01.02.17
Финский фотограф покорил СМИ снимками природы под звездным небом 		31.01.17
Среда порадует жителей Эстонии мягкой погодой
30.01.17
В начале февраля ожидается переменчивая погода 		29.01.17
Прогноз погоды: весна в Эстонии наступит уже в феврале (1)
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
мороз · погода · прогноз
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook