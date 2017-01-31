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(170115) -- ZHUHAI, Jan. 15, 2017 (Xinhua) -- Chinese white dolphins interact with a keeper at the Chimelong Ocean Kingdom in Zhuhai, south China's Guangdong Province, Jan. 15, 2017. The Chinese white dolphin, nicknamed
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Дельфин. Снимок иллюстративный.

Фото: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

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(170115) -- ZHUHAI, Jan. 15, 2017 (Xinhua) -- Chinese white dolphins interact with a keeper at the Chimelong Ocean Kingdom in Zhuhai, south China's Guangdong Province, Jan. 15, 2017. The Chinese white dolphin, nicknamed "giant panda in the sea", is guarded under first-class state protection. (Xinhua/Liu Dawei) (lb) (Photo by Xinhua/Sipa USA)
Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Фото: в Австралии ищут дельфина в футболке, которому грозит гибель

31.01.2017 13:49
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Спасатели в Австралии разыскивают дельфина, который был замечен плавающим у побережья в необычном виде - на тело млекопитающего была натянута футболка, сообщает NEWSru со ссылкой на портал Mashable.

Фотографии одетого дельфина появились в соцсетях. Там их заметили зоозащитники из Центра по изучению дельфинов и департамента парков и дикой природы, которые решили найти дельфина и помочь ему освободиться от одежды.

Для этого они разместили объявление о розыске млекопитающего на своей странице в Facebook. В сообщении отмечается, что вряд ли дельфин мог надеть на себя футболку сам. Скорее всего, кто-то намеренно натянул ее на него.

При этом жизнь дельфина была подвергнута серьезной опасности. Если ткань закроет дыхательное отверстие, расположенное на его спине, он просто задохнется.

В связи с этим спасатели просят всех, кто видел вышеупомянутого дельфина, сообщать о его местонахождении. В последний раз животное видели в понедельник, 30 января, в районе залива Кумбана в Западной Австралии.

По данным BBC, в Австралии действует закон о защите диких животных. Согласно ему, шутнику, приодевшему дельфина, может грозить штраф в размере до четырех тысяч австралийских долларов (три тысячи долларов США).

Mashable отмечает, что если дельфин все же погибнет из-за футболки, это будет уже не первый случай, когда люди сгубили умное млекопитающее ради забавы. На днях в интернет попало шокирующее видео, на котором запечатлен инцидент, произошедший в Аргентине, где туристы поймали детеныша дельфина, чтобы сделать с ним селфи, и в итоге замучили его до смерти, сообщала местная газета La Capital. В феврале прошлого года аналогичный инцидент произошел на другом пляже Аргентины.

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австралия · дельфин · зоозащитники · опасность · футболка
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