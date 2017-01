Фото: в Австралии ищут дельфина в футболке, которому грозит гибель

foto

(170115) -- ZHUHAI, Jan. 15, 2017 (Xinhua) -- Chinese white dolphins interact with a keeper at the Chimelong Ocean Kingdom in Zhuhai, south China's Guangdong Province, Jan. 15, 2017. The Chinese white dolphin, nicknamed "giant panda in the sea", is guarded under first-class state protection. (Xinhua/Liu Dawei) (lb) (Photo by Xinhua/Sipa USA)

Xinhua/Xinhua/Sipa USA