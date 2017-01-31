Фото: в Австралии ищут дельфина в футболке, которому грозит гибель

Спасатели в Австралии разыскивают дельфина, который был замечен плавающим у побережья в необычном виде - на тело млекопитающего была натянута футболка, сообщает NEWSru со ссылкой на портал Mashable .

Фотографии одетого дельфина появились в соцсетях. Там их заметили зоозащитники из Центра по изучению дельфинов и департамента парков и дикой природы, которые решили найти дельфина и помочь ему освободиться от одежды.

Для этого они разместили объявление о розыске млекопитающего на своей странице в Facebook. В сообщении отмечается, что вряд ли дельфин мог надеть на себя футболку сам. Скорее всего, кто-то намеренно натянул ее на него.

При этом жизнь дельфина была подвергнута серьезной опасности. Если ткань закроет дыхательное отверстие, расположенное на его спине, он просто задохнется.

В связи с этим спасатели просят всех, кто видел вышеупомянутого дельфина, сообщать о его местонахождении. В последний раз животное видели в понедельник, 30 января, в районе залива Кумбана в Западной Австралии.

По данным BBC, в Австралии действует закон о защите диких животных. Согласно ему, шутнику, приодевшему дельфина, может грозить штраф в размере до четырех тысяч австралийских долларов (три тысячи долларов США).

Mashable отмечает, что если дельфин все же погибнет из-за футболки, это будет уже не первый случай, когда люди сгубили умное млекопитающее ради забавы. На днях в интернет попало шокирующее видео, на котором запечатлен инцидент, произошедший в Аргентине, где туристы поймали детеныша дельфина, чтобы сделать с ним селфи, и в итоге замучили его до смерти, сообщала местная газета La Capital. В феврале прошлого года аналогичный инцидент произошел на другом пляже Аргентины.