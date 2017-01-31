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Ученые выяснили, когда в сутках на Земле будет 25 часов

31.01.2017 10:28
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Астрофизик Джиллиан Скаддер из университета Сассекса в Великобритании рассказала, когда продолжительность суток увеличится до 25 часов из-за замедления вращения Земли под воздействием Луны.

Луна ежегодно замедляет вращением Земли. При этом спутник получает весьма мало энергии от нашей планеты, в связи с чем постоянно удаляется от нее. Это движение незаметно для человеческого глаза, но его скорость может быть измерена посредством лазерной локации, пишет Forbes.

Благодаря уголковому отражателю, размещенному на Луне экспедицией Аполлон-11 в 1969 году, ученые выяснили, что за последние 100 лет вращение Земли замедлилось примерно на 0,0014 секунды. В то же время из исторических записей солнечных затмений следует, что каждый век Земля замедляла вращение на 0,0025 секунды, сообщает "Моя Планета".

Взяв среднее значение этих чисел (0,002 секунды), можно вычислить, что на замедление вращения планеты на полсекунды понадобится около 25 000 лет. Исходя из того, что в часе 3600 секунд, то для замедления вращения нашей планеты на целый час придется ждать около 180 млн лет.

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