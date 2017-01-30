Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.
Mängib video:
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Облака над Ласнамяэ
Фото: Aili Toomesso
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Lasnamäe pilved
Aili Toomesso
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Последний день января будет облачным, но без существенных осадков
30.01.2017 13:34
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается преимущественно облачная погода. По регионам небольшие снегопады и мокрый снег, на побережье также дожди, местами возможны туманы. Ветер западный и юго-западный, 3-9, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.
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