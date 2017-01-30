Последний день января будет облачным, но без существенных осадков

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается преимущественно облачная погода. По регионам небольшие снегопады и мокрый снег, на побережье также дожди, местами возможны туманы. Ветер западный и юго-западный, 3-9, на северном побережье порывами до 12 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.