Водители, будьте осторожны! Ночью Эстония утонет в тумане

По данным Инфоцентра шоссейных дорог, сегодня ночью Эстонию окутает туман, из-за которого на дорогах будет ограничена видимость. Кроме этого, на дорогах ожидается гололедица.

По данным инфоцентра, расстояние, на котором рассматриваемый объект невозможно будет отличить от фона, ночью будет составлять от 200 до 500 метров.

Ночью также во многих местах пойдет снег и мокрый снег. На островах ожидается дождь.