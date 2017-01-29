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Öisele lumesajule järgnenud hommikune vihm muutis Tallinna tänavad vesiseks liuväljaks.
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Слякоть. Иллюстративное фото.

Фото: Liis Treimann

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http://f4.pmo.ee/f/2015/01/13/3674709t44h9eab.jpg
Öisele lumesajule järgnenud hommikune vihm muutis Tallinna tänavad vesiseks liuväljaks.
Liis Treimann

В понедельник ветер стихнет, а осадки прекратятся

29.01.2017 13:54
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Ложбина низкого давления, которая принесла ночью осадки преимущественно в виде мокрого снега, отступает к востоку. В ее тылу над Эстонией давление воздуха растет, вероятность осадков уменьшается. К вечеру стихнет и ветер.

Днем, 30 января, oблачно. В первую половину дня во многих местах пройдут небольшие осадки. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня пойдет на ослабление. Температура воздуха -1..+3°C.

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ветер · осадки · погода · прогноз
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