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Опасную ледяную карусель на Байкале сняли на видео.

Фото: Скриншот с сайта youtube.com

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http://f5.pmo.ee/f/2017/01/27/6286173t44ha27e.jpg
Скриншот с сайта youtube.com

Опасную ледяную карусель на Байкале сняли на видео

27.01.2017 16:33
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Российский туроператор «Байкалика» создал ледяную карусель на Байкале. Изо льда на озере выпилили круг диаметром несколько метров, который вращается при помощи лодочного мотора. Видео аттракциона выложили на YouTube, передает «Лента.ру».

В управлении МЧС России по Иркутской области раскритиковали создателей ледяной карусели. Как отметили в пресс-службе ведомства, спасатели окрестили этот аттракцион «крышкой гроба».

Представители МЧС пообещали провести проверку в отношении «Байкалики». Главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов заявил, что подобный аттракцион — это «пример полнейшей безответственности организаторов, поставивших под угрозу жизнь людей».

18 января стало известно о создании ледяной карусели в Хельсинки. Диаметр круга, вырезанного в Финском заливе, составил 36 метров.

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