Какие сюрпризы готовит погода: прогноз до конца недели

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается переменчивая погода, температура воздуха по ночам преимущественно минусовая, а днем плюсовая.

В ночь на четверг облачность усилится. На западе страны пройдут снег и мокрый снег, на островах также дождь, местами туманы. Ожидается наледь. Ветер южный и юго-западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха до полуночи 2-7, на востоке страны до 10 градусов мороза, к утру на западе страны потеплеет до 0-3 градусов тепла, на востоке страны 0-6 градусов мороза.

Днем преимущественно облачно. Во многих регионах небольшие снегопады и мокрый снег, на западе также дожди, ожидаются туманы и наледь. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с, к вечеру уляжется. Температура воздуха на западе страны 2-4 градуса тепла, на востоке страны 0-2 градуса мороза, к вечеру потеплеет до 1 градуса тепла.

В ночь на пятницу переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, 3-9, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный, 3-9, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-11 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. Местами возможны небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-11 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. Местами небольшие снегопады и мокрый снег, на побережье также дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9, утром усилится до 5-11, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса мороза. Днем облачно с прояснениями. Местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.