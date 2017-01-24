prognoz.ee -
Погода
1/1

Мороз.

Фото: Viktor Cap/PhanterMedia/Scanpix

foto
http://f5.pmo.ee/f/2017/01/06/6230649t40ha9a6.jpg
http://f6.pmo.ee/f/2017/01/06/6230649t44h2d4d.jpg
Viktor Cap/PhanterMedia/Scanpix

Завтра в Эстонии резко похолодает

24.01.2017 15:04
Комментировать | Распечатать

В среду можно будет насладиться вполне зимней погодой, особенно если есть снежный покров, но, увы, таких мест в Эстонии мало. Зима придет опять лишь на один день, и уже в четверг со сменой ветра на западный вновь начнется оттепель. Такую погоду принесет нам южная периферия активного циклона, перемещающегося к северу от побережья Скандинавии.

Днем 25 января переменная облачность, без существенных осадков. Южный, юго-восточный ветер 3-9, на островах и побережье к вечеру порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов до 0°C.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
24.01.17
До 20 градусов тепла: финский прогноз погоды обещает, что к концу недели в Вильянди наступит лето
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
зима · погода · похолодание · прогноз · синоптики
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook