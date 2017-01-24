Завтра в Эстонии резко похолодает

В среду можно будет насладиться вполне зимней погодой, особенно если есть снежный покров, но, увы, таких мест в Эстонии мало. Зима придет опять лишь на один день, и уже в четверг со сменой ветра на западный вновь начнется оттепель. Такую погоду принесет нам южная периферия активного циклона, перемещающегося к северу от побережья Скандинавии.