Днем 25 января переменная облачность, без существенных осадков. Южный, юго-восточный ветер 3-9, на островах и побережье к вечеру порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов до 0°C.
Mängib video:
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Мороз.
Фото: Viktor Cap/PhanterMedia/Scanpix
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Viktor Cap/PhanterMedia/Scanpix
Завтра в Эстонии резко похолодает
24.01.2017 15:04
В среду можно будет насладиться вполне зимней погодой, особенно если есть снежный покров, но, увы, таких мест в Эстонии мало. Зима придет опять лишь на один день, и уже в четверг со сменой ветра на западный вновь начнется оттепель. Такую погоду принесет нам южная периферия активного циклона, перемещающегося к северу от побережья Скандинавии.
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