Синоптики прогнозируют в Эстонии снег, дождь и туман

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег и мокрый снег, осадки вероятнее всего на Северо-Востоке страны, по регионам возможны туман и гололедица. Ветер западный и юго-западный, 4-10 м/сек, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью от 1-6 градусов мороза, на островах местами 2 градуса тепла, к утру потеплеет до нуля и до 3 градусов тепла.