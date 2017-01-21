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Дождь. Иллюстративное фото.

Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

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Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Синоптики прогнозируют в Эстонии снег, дождь и туман

21.01.2017 13:56
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег и мокрый снег, осадки вероятнее всего на Северо-Востоке страны, по регионам возможны туман и гололедица. Ветер западный и юго-западный, 4-10 м/сек, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью от 1-6 градусов мороза, на островах местами 2 градуса тепла, к утру потеплеет до нуля и до 3 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь и мокрый снег, по регионам вероятен туман. Ветер западный, 5-11, на островах и побережье порывами 14-17 м/сек. Температура воздуха днем 1-4 градуса тепла.

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дождь · погода · прогноз · синоптики · снег
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