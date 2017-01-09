Во вторник в Эстонии ожидается небольшое похолодание

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшие осадки, на материке преимущественно снег и мокрый снег, на побережье возможен также дождь. Ветер юго-западный 5-11, на островах и побережье утром порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.