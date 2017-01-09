Днем облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный 5-11, на побережье порывами до 15, вечером на островах до 20 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла, в течение дня похолодает, вечером 1-7 градусов мороза. Возрастет вероятность гололедицы.
Mängib video:
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Зима в Эстонии.
Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF
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Talvine loodus.
URMAS LUIK/PRNPM/EMF
Во вторник в Эстонии ожидается небольшое похолодание
09.01.2017 16:05
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшие осадки, на материке преимущественно снег и мокрый снег, на побережье возможен также дождь. Ветер юго-западный 5-11, на островах и побережье утром порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
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