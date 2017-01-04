На Эстонию надвигается разрушительный ледяной шторм

На островах Осмуссаар и Сырве ночью поднимется ледяной ветер, порывы которого достигнут 27 м/с. На материке порывы ветра будут от 11 до 15 м/с.

Пыхьяская префектура предупреждает, что из-за лютых морозов условия на дорогах резко ухудшатся.

"Чтобы все смогли безопасно добраться до дома, полицейские будут следить за порядком на дорогах, однако скорость движения и маневры водители выбирают сами. Безопасной дороги", - говорится в сообщении полиции в социальных сетях.

В ночь на четверг ожидается облачная погода, на юго-востоке Эстонии облачно с прояснениями. На островах и на севере Эстонии - снегопады и метель. Ветер северо-восточный 7-12, порывами до 15, на островах и побережье от 10 до 15, порывами от 17 до 22 м/с. В Западной Эстонии от 8 до 14 градусов мороза, на востоке страны - от 15 до 20 градусов мороза.

Завтра погода будет преимущественно облачной, на севере страны и на островах пройдут снегопады и метели. Ветер северо-восточный 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-14, порывами до 20 м/с. Вечером ветер немного утихнет. Температура воздуха в Западной Эстонии 8-13 градусов мороза, на востоке страны - от -14 до -19 градусов.