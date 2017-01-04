Днем преимущественно облачно, снег и метели преимущественно на островах и севере страны. Ветер северо-восточный 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-14, порывами до 20 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха на западе страны 8-13, на востоке 14-19 градусов мороза.
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Зима в Эстонии.
Фото: ELMO RIIG/SAKALA
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VILJANDI, EESTI, 17JAN16 Ilm. K
ELMO RIIG/SAKALA
Завтра в Эстонии ударят морозы до -20 градусов
04.01.2017 14:49
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, на юго-востоке страны облачная с прояснениями. На островах и севере страны снег и метели. Ветер северо-восточный 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха на западе страны 8-14, на востоке страны 15-20 градусов мороза.
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