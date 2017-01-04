Завтра в Эстонии ударят морозы до -20 градусов

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается облачная погода, на юго-востоке страны облачная с прояснениями. На островах и севере страны снег и метели. Ветер северо-восточный 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 10-15, порывами до 17-22 м/с. Температура воздуха на западе страны 8-14, на востоке страны 15-20 градусов мороза.