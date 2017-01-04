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This undated screen grab of a video by the Harbour Village Beach Club and released by the Fabian Cousteau Ocean Learning Center, shows fish in the Caribbean Sea near the western shore of Bonaire. Underwater cameras are tracking reefs off Bonaire as part of a project that will include the use of 3D printers to create extremely realistic artificial reef habitat that backers hope will foster natural habitat development in damaged reefs elsewhere in the world. (Fabian Cousteau Ocean Learning Center via AP)
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Фото: /AP

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This undated screen grab of a video by the Harbour Village Beach Club and released by the Fabian Cousteau Ocean Learning Center, shows fish in the Caribbean Sea near the western shore of Bonaire. Underwater cameras are tracking reefs off Bonaire as part of a project that will include the use of 3D printers to create extremely realistic artificial reef habitat that backers hope will foster natural habitat development in damaged reefs elsewhere in the world. (Fabian Cousteau Ocean Learning Center via AP)
/AP

Вот это поворот: в Австралии рыба утащила рыбака в море

04.01.2017 13:18
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Очередная серия противостояния человека и животных в Австралии. На этот раз на ринге сошлись рыба марлин и неудачливый рыболов.

Мужчина рыбачил на лодке в 30 морских милях от Западного побережья Австралии, когда на крючок ему попалась красивая и большая рыба из семейства марлиновых. Слишком большая — настолько, что, как оказалось, это не рыбак поймал ее, а она рыбака. Поймала и утащила в синее море, передает ABC.

Австралиец провел в воде целых шесть часов. В это время его лодка дрейфовала в сторону берега. Другой рыбак заметил пустующий утлый челн и сообщил властям. Еще одна попутная лодка подобрала мужчину. Он был доставлен в больницу с тяжелой гипотермией и в состоянии шока.

Представители спасательных служб говорят, что ему невероятно повезло остаться в живых. В австралийском МЧС предостерегают любителей рыбалки от занятий этим видом спорта на столь большом расстоянии от берега.

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австралия · рыба · рыбак
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