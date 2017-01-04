Вот это поворот: в Австралии рыба утащила рыбака в море

Очередная серия противостояния человека и животных в Австралии. На этот раз на ринге сошлись рыба марлин и неудачливый рыболов.

Мужчина рыбачил на лодке в 30 морских милях от Западного побережья Австралии, когда на крючок ему попалась красивая и большая рыба из семейства марлиновых. Слишком большая — настолько, что, как оказалось, это не рыбак поймал ее, а она рыбака. Поймала и утащила в синее море, передает ABC.

Австралиец провел в воде целых шесть часов. В это время его лодка дрейфовала в сторону берега. Другой рыбак заметил пустующий утлый челн и сообщил властям. Еще одна попутная лодка подобрала мужчину. Он был доставлен в больницу с тяжелой гипотермией и в состоянии шока.

Представители спасательных служб говорят, что ему невероятно повезло остаться в живых. В австралийском МЧС предостерегают любителей рыбалки от занятий этим видом спорта на столь большом расстоянии от берега.