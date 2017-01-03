Апокалипсис сегодня: нашествие смога на Пекин показали в ускоренной съемке

Смог в китайской столице привел к остановке движения автомобильного транспорта на шести скоростных шоссе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный интернет-портал Sina .

Работающий в Китае британец Чес Поуп опубликовал на YouTube кадры наступающего на Пекин смога.

Снятое в ускоренной съемке видео показывает, как за 20 минут дымка практически полностью окутывает улицу китайской столицы.

В настоящее время в Пекине действует повышенный, оранжевый, уровень угрозы загрязнения воздуха. Концентрация опасных для здоровья мелких твердых частиц ПМ-2,5 (PM 2,5) в китайской столице составляет 400 микрограмм на кубический метр. Согласно Всемирной организации здравоохранения, ежедневная безопасная норма содержания в воздухе частиц ПМ-2,5 не должна превышать 25 микрограмм на кубический метр.

Власти города ограничили движение автомобильного транспорта с высоким уровнем выбросов, а также приостановили работу ряда строек и предприятий. Детям, пожилым людям и лицам с респираторными заболеваниями рекомендуется воздержаться от длительного пребывания на улице.

Согласно прогнозам метеорологов, снижения уровня загрязнения следует ожидать не раньше 5 января.

В Китае основными источниками загрязнения являются автотранспорт и угольные электростанции. Содержащиеся в смоге частицы способны проникать в легкие и кровеносную систему человека и при больших дозах могут привести к воспалению сосудов, возникновению артериальной непроходимости. По этой причине в конце 2013 года в столице был принят план экстренного реагирования на сильное загрязнение воздуха. Он регламентирует действия городских служб и предприятий в соответствии с четырьмя уровнями экологической тревоги (синий, желтый, оранжевый и красный).