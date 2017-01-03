К ночи поднимется штормовой ветер и резко похолодает

По прогнозу Метеорологической службы предстоящей ночью порывы ветра усилятся до 23 м/с, завтра днем будет очень ветрено. Температура воздуха резко снизится.

К ночи усилится юго-восточный и восточный ветер. Его скорость составит 7-13, на побережье порывами до 17, на островах - 13-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха опустится до 13 градусов мороза, местами пройдут снегопады.

Утром ветер обратится на северо-восток. Ожидается переменная облачность, местами пройдет снег, ожидается поземка. Днем северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8-15, на побережье и островах - 13-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха от 7 до 13 градусов мороза, местами до -4 градусов.

В ночь на четверг ветер будет не менее сильным. Его порывы на материке достигнут 15, на побережье - 20-23 м/с. Температура воздуха ночью от 10 до 15 градусов мороза, на юго-востоке до -20 градусов. Днем ветер немного ослабеет. Температура от 9 до 14, на юго-востоке - до 17 градусов мороза.