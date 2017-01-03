В среду снегопады и мороз испытают жителей Эстонии на прочность

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшие снегопады. Ветер юго-восточный и восточный 7-13, на побережье порывами до 17, на островах 13-17, порывами до 23 м/с, утром северо-восточный. Температура воздуха 5-10, на востоке страны до 13, на островах до 2 градусов мороза.