Днем переменная облачность, по регионам снегопады, поземка. Ветер северо-восточный 8-15, на побережье и островах 13-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 7-13, на островах до 4 градусов мороза.
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Зима в Вильянди.
Фото: Marko Saarm/Sakala
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VILJANDI, EESTI,09JAN16 TALVINE LOODUS SOOMAAL. MARKO SAARM/SAKALA
Marko Saarm/Sakala
В среду снегопады и мороз испытают жителей Эстонии на прочность
03.01.2017 13:44
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшие снегопады. Ветер юго-восточный и восточный 7-13, на побережье порывами до 17, на островах 13-17, порывами до 23 м/с, утром северо-восточный. Температура воздуха 5-10, на востоке страны до 13, на островах до 2 градусов мороза.
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