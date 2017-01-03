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Liiklusõnnetus politseimaja juures.
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Первый снегопад в этом году привел к большому количеству ДТП.

Фото: Martin Ilustrumm

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Liiklusõnnetus politseimaja juures.
Martin Ilustrumm

Департамент просит водителей сегодня быть осторожными

03.01.2017 08:58
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Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными, поскольку во вторник на дорогах может быть скользко.

Рано утром условия на основных шоссе были преимущественно хорошими. «Хотя на дорогах проводится уборка, по-прежнему идет снег и поэтому скользко может быть по всей Эстонии», - отмечает департамент.

По прогнозам, во вторник продолжится небольшой снегопад, водителям следует помнить о зимних условиях на дорогах и запастись временем.

На шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси в Поотси, в Пярнумаа, рубят придорожные деревья. В зоне работ ограничена скорость.

На участке Кынны-Кайсма шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу и в Синди на шоссе Пярну-Тори проводятся геологические исследования. В зоне работ ограничена скорость.

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