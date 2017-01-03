Департамент просит водителей сегодня быть осторожными

Департамент шоссейных дорог просит водителей быть осторожными, поскольку во вторник на дорогах может быть скользко.

Рано утром условия на основных шоссе были преимущественно хорошими. «Хотя на дорогах проводится уборка, по-прежнему идет снег и поэтому скользко может быть по всей Эстонии», - отмечает департамент.

По прогнозам, во вторник продолжится небольшой снегопад, водителям следует помнить о зимних условиях на дорогах и запастись временем.

На шоссе Аудру-Тыстамаа-Нурмси в Поотси, в Пярнумаа, рубят придорожные деревья. В зоне работ ограничена скорость.

На участке Кынны-Кайсма шоссе Рапла-Ярваканди-Кергу и в Синди на шоссе Пярну-Тори проводятся геологические исследования. В зоне работ ограничена скорость.