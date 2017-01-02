Синоптики дают неутешительный прогноз: январь будет холоднее обычного

Если средняя январская температура в Эстонии составляет от 5,2 до 0,7 градуса мороза, то нынешний январь будет значительно холоднее, сообщает Служба погоды.

С Атлантики на Норвежское море продолжают смещаться активные циклоны, которые в дальнейшем придут на юго-восток Балтики, а затем на восток. Вслед за этим пройдут циклоны с юга Эстонии, ветер сменит направление на северо-восточное и северное, что будет способствовать приходу в Эстонию холодов.

Погода в январе будет по большей части холодная, однако в отдельные дни смягчится до 4-7 градусов мороза, на побережье островов погода будет мягче из-за устойчивых антициклонов в Финляндии и России, которые будут препятствовать приходу западных циклонов с Балтийского моря.

Время от времени будет идти снег, осадки будут умеренными или небольшими и в пределах нормы - 37-62 мм.

В конце месяца восстановится приток воздушных масс с запада и юго-запада, станет ветреннее и теплее.