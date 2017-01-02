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Осторожно: дороги скользкие!

Фото: Peeter Langovits

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Peeter Langovits

Сегодня вечером водителей на дорогах подстерегает опасность

02.01.2017 17:23
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По сообщению Департамента шоссейных дорог, в понедельник во второй половине дня условия на дорогах хорошие, однако в вечерние часы на дорогах может стать скользко.

По прогнозу погоды, во многих регионах вечером ожидается снег, минусовая температура и снегопад создают условия для возникновения гололедицы на дорогах, напоминает водителям Департамент шоссейных дорог.

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гололедица · департамент шоссейных дорог · скользкие дороги
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