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2000. aastast pärinev NASA foto Maale langevast meteoorist.
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Метеор. Иллюстративное фото.

Фото: AFP

foto
http://f4.pmo.ee/f/2013/09/04/2037767t40h6d46.jpg
http://f1.pmo.ee/f/2013/09/04/2037767t44hafec.jpg
2000. aastast pärinev NASA foto Maale langevast meteoorist.
AFP

Видео: в Коста-Рике увидели метеор над вулканом

02.01.2017 14:04
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Камера обсерватории в Коста-Рике зафиксировала редкое явление: пролетающий над извергающимся вулканом Турриальба метеор.

На видеозаписи можно увидеть быстро летящий сквозь вулканический пепел огненный шар. По традиции, как только яркий свет ворвался в ночное небо, многие очевидцы решили, что увидели НЛО. На деле «мистический» объект оказался обыкновенным космическим камнем.

Эксперты не исключили, что его размеры могут быть минимальными. Однако при входе в атмосферу он начинает стремительно сгорать, излучая яркий свет, и кажется гигантским, передает The Daily Mail. Вулкан Турриальба в настоящее время активен, он выпускает столбы пепла с сентября 2016 года.

Генетики из Национального музея естественной истории Чили расшифровали ДНК и просканировали несколько древнейших мумий на земле, изготовленных индейцами чинчорро.

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