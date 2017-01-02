Видео: в Коста-Рике увидели метеор над вулканом

На видеозаписи можно увидеть быстро летящий сквозь вулканический пепел огненный шар. По традиции, как только яркий свет ворвался в ночное небо, многие очевидцы решили, что увидели НЛО. На деле «мистический» объект оказался обыкновенным космическим камнем.

Эксперты не исключили, что его размеры могут быть минимальными. Однако при входе в атмосферу он начинает стремительно сгорать, излучая яркий свет, и кажется гигантским, передает The Daily Mail. Вулкан Турриальба в настоящее время активен, он выпускает столбы пепла с сентября 2016 года.

Генетики из Национального музея естественной истории Чили расшифровали ДНК и просканировали несколько древнейших мумий на земле, изготовленных индейцами чинчорро.