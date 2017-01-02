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Stockholmis sadas alla rekordiline lumi.
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Снегопад. Фото иллюстративное

Фото: Scanpix

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http://f2.pmo.ee/f/2016/11/10/6058981t44haaa9.jpg
Stockholmis sadas alla rekordiline lumi.
Scanpix

Завтра Эстонию накроют снегопады

02.01.2017 13:34
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Ложбина низкого давления отступает с Эстонии на юго-восток, вслед за ней к нам поступает более холодная воздушная масса. Пройдет снег, но небольшой. 

Днем, 3 января, облачно с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточных направлений 3-8 м/с, к вечеру начнет усиливаться юго-восточный ветер. Температура воздуха -1...-7°C.

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