Днем, 3 января, облачно с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Ветер восточных направлений 3-8 м/с, к вечеру начнет усиливаться юго-восточный ветер. Температура воздуха -1...-7°C.
Mängib video:
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Снегопад. Фото иллюстративное
Фото: Scanpix
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http://f1.pmo.ee/f/2016/11/10/6058981t40he4cf.jpg
http://f2.pmo.ee/f/2016/11/10/6058981t44haaa9.jpg
Stockholmis sadas alla rekordiline lumi.
Scanpix
Завтра Эстонию накроют снегопады
02.01.2017 13:34
Ложбина низкого давления отступает с Эстонии на юго-восток, вслед за ней к нам поступает более холодная воздушная масса. Пройдет снег, но небольшой.
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