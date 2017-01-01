Погода на следующей неделе порадует только пингвинов

По данным метеорологов, в середине следующей недели в Эстонию могут прийти двадцатиградусные морозы.

В понедельник в Эстонии будет облачно с прояснениями. Ночью местами мокрый снег или снег, днем также возможен небольшой снегопад. Ветер северных направлений ночью 3-8, днем 4-9, на западном побережье Хийумаа и Сааремаа до 14 м/с. Температура воздуха ночью –3..1, днем 0..-4.

Во вторник облачно с прояснениями. Ночью и днем пройдет небольшой снег. Ночью ветер северных направлений 3-8, на островах порывами до 14 м/с, днем ветер сменится на юго-восточный и к вечеру усилится. Ночью -3..-7, днем -2..-7 градусов.

В среду переменная облачность, местами небольшой снег. Юго-восточный и восточный ветер ночью усилится до 6-12, порывами до 15, на побережье до 13-17 м/с, днем ветер северо-восточный. Ночью и днем температура воздуха составит -5…-10 градусов, в Восточной Эстонии – до -13 градусов, на островах ночью местами до -2.

В четверг переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью ветер северо-восточный, днем северо-восточный и северный 6-12, на побережье 12-17 м/с, к вечеру ветер ослабеет. Температуара воздуха 9-15, ночью местами до -20 градусов.