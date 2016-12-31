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Töölised puhastavad Shenzheni pargis asuvat järve tuhandetest surnud kaladest.
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Погибшая рыба.

Фото: Scanpix

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http://f4.pmo.ee/f/2013/11/05/2599492t44h84b7.jpg
Töölised puhastavad Shenzheni pargis asuvat järve tuhandetest surnud kaladest.
Scanpix

В Канаде на берег выбросило 20 тысяч морских обитателей

31.12.2016 16:30
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На побережье Канады по неизвестным причинам выбросило около 20 тысяч морских обитателей. Об этом сообщает министерство рыболовства и океанов Канады.

Инцидент произошел на побережье провинции Новая Шотландия близ портового города Дигби. Береговая охрана обнаружила на берегу тысячи рыб, крабов, омаров, морских звезд, моллюсков и других морских животных, пишет Rus.Tvnet.lv.

По данным специалистов, это уже не свежие дары моря, их выбросило на берег около пяти дней назад.

Власти опубликовали специальное заявление, предупредив местных жителей о непригодности мертвой рыбы к употреблению в пищу.

Ученые провели анализ воды и морского дна и пришли к выводу, что окружающая среда в норме в районе, где произошел массовый выброс на берег морских существ. В частности, на дне в этом районе много живых обитателей. В канадском министерстве сообщили, что выброс рыб и других морских животных пока трудно обосновать, расследование продолжается.

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канада · море · рыба
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