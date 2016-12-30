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Лиса. Иллюстративное фото.

Фото: Irina Povarenkina

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http://f3.pmo.ee/f/2016/12/21/6195513t40hec3b.jpg
http://f5.pmo.ee/f/2016/12/21/6195513t44hf8a8.jpg
Julge rebane looduskaitsealal.
Irina Povarenkina

Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

30.12.2016 16:40
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Можно подумать, что этим зверятам холодно и мокро, но на самом деле это не так, ведь к зиме они накапливают подкожный жир и к тому же обладают густым мехом.

А птицы в холодные дни нахохливаются, приподнимая перья. Портал «Моя Планета» собрал милейшие фотографии зверей в снегу, чтобы вместе с ними поздравить своих читателей с наступающим Новым годом!

Галерею можно посмотреть здесь.

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