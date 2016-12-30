Белые и пушистые: лучшие фотографии животных в снегу

А птицы в холодные дни нахохливаются, приподнимая перья. Портал «Моя Планета» собрал милейшие фотографии зверей в снегу, чтобы вместе с ними поздравить своих читателей с наступающим Новым годом!
Галерею можно посмотреть здесь.
Mängib video:
Лиса. Иллюстративное фото.
Фото: Irina Povarenkina
Можно подумать, что этим зверятам холодно и мокро, но на самом деле это не так, ведь к зиме они накапливают подкожный жир и к тому же обладают густым мехом.
А птицы в холодные дни нахохливаются, приподнимая перья. Портал «Моя Планета» собрал милейшие фотографии зверей в снегу, чтобы вместе с ними поздравить своих читателей с наступающим Новым годом!
Галерею можно посмотреть здесь.
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