Орнитолог прокомментировал поведение вороны-воровки на российско-эстонской границе

Марко Мяги отмечает, что городские птицы следят за людьми, а потом копируют их поведение. «Часто у людей в руках бывает еда, которой они делятся со своими детьми или друзьями. Вороны и другие городские птицы запоминают такие действия и пытаются извлечь из них пользу. Как правило, они находятся вблизи людей и ждут, когда те уйдут, чтобы завладеть остатками пищи», - сказал эксперт.
Как считает орнитолог, ворона могла подумать, что человек держит в руках не паспорт, а что-то съестное. Этим и объясняются ее действия. По словам Мяги, вороны и сороки – одни из самых умных птиц, и из-за этого и получили славу воровок. То, что последних привлекает все блестящее, на самом деле наукой не доказано.
«Действительно ли они тащат в свои гнезда все яркое или блестящее? Я не стал бы это утверждать. Я не слышал, чтобы кто-нибудь находил в гнездах сорок большое количество золота или чего-нибудь подобного. Но единичные случаи воровства все-таки происходят», - отметил он.
Напомним, что "потерпевшему" не удалось поймать ворону, утащившую его паспорт. Мужчине дали адрес консульства для получения необходимых документов. Через пару дней документы были найдены рядом с пешеходным пунктом пропуска, однако один лист из паспорта был вырван.