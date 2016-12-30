Орнитолог прокомментировал поведение вороны-воровки на российско-эстонской границе

Новость про ворону, которая выхватила и унесла паспорт гражданина Эстонии во время оформления на пункте пропуска на российско-эстонской границе в Ленинградской области, стала хитом прошлого дня. До сих пор многие недоумевают, как такое вообще могло произойти. По словам орнитолога Марко Мяги, подобное поведение не характерно для ворон, но учитывая то, что эта птица, вероятно, живет в городе, удивляться ее дерзкому поступку все-таки не стоит, пишет Postimees .

Марко Мяги отмечает, что городские птицы следят за людьми, а потом копируют их поведение. «Часто у людей в руках бывает еда, которой они делятся со своими детьми или друзьями. Вороны и другие городские птицы запоминают такие действия и пытаются извлечь из них пользу. Как правило, они находятся вблизи людей и ждут, когда те уйдут, чтобы завладеть остатками пищи», - сказал эксперт.

Как считает орнитолог, ворона могла подумать, что человек держит в руках не паспорт, а что-то съестное. Этим и объясняются ее действия. По словам Мяги, вороны и сороки – одни из самых умных птиц, и из-за этого и получили славу воровок. То, что последних привлекает все блестящее, на самом деле наукой не доказано.

«Действительно ли они тащат в свои гнезда все яркое или блестящее? Я не стал бы это утверждать. Я не слышал, чтобы кто-нибудь находил в гнездах сорок большое количество золота или чего-нибудь подобного. Но единичные случаи воровства все-таки происходят», - отметил он.

Напомним, что "потерпевшему" не удалось поймать ворону, утащившую его паспорт. Мужчине дали адрес консульства для получения необходимых документов. Через пару дней документы были найдены рядом с пешеходным пунктом пропуска, однако один лист из паспорта был вырван.