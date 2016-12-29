Пятница будет пасмурной, но теплой

В пятницу, 30 декабря, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15 м/с, вечером на островах и побережье порывами до 18 м/с.
Температура воздуха составит от +1 до +6°C.
Mängib video:
Ворона. Фото иллюстративное.
Фото: EGERT KAMENIK/PM/SCANPIX BALTICS
Эстония остается на южной периферии обширной области низкого давления с центром над Норвежским морем. Дождей будет мало, но погода по-прежнему пасмурная. Дискомфорт привнесет и порывистый юго-западный ветер. В последний день уходящего года и в первый день 2017 года существенных перемен в погоде не произойдет, а вот в дальнейшем зима заглянет в наши края.
В пятницу, 30 декабря, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15 м/с, вечером на островах и побережье порывами до 18 м/с.
Температура воздуха составит от +1 до +6°C.
|Sinu nimi:
|Sõbra nimi:
|Sinu meiliaadress:
|Sõbra meiliaadress: