Пятница будет пасмурной, но теплой

Эстония остается на южной периферии обширной области низкого давления с центром над Норвежским морем. Дождей будет мало, но погода по-прежнему пасмурная. Дискомфорт привнесет и порывистый юго-западный ветер. В последний день уходящего года и в первый день 2017 года существенных перемен в погоде не произойдет, а вот в дальнейшем зима заглянет в наши края.