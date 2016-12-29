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TLMPM04: : TALLINN, EESTI, 30JUN04 VIHMANE ILM TALLINNAS JA EESTIS VIHMANE SUVI ek/Foto EGERT KAMENIK/ POSTIMEES
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Ворона. Фото иллюстративное.

Фото: EGERT KAMENIK/PM/SCANPIX BALTICS

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TLMPM04: : TALLINN, EESTI, 30JUN04 VIHMANE ILM TALLINNAS JA EESTIS VIHMANE SUVI ek/Foto EGERT KAMENIK/ POSTIMEES
EGERT KAMENIK/PM/SCANPIX BALTICS

Пятница будет пасмурной, но теплой

29.12.2016 15:23
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Эстония остается на южной периферии обширной области низкого давления с центром над Норвежским морем. Дождей будет мало, но погода по-прежнему пасмурная. Дискомфорт привнесет и порывистый юго-западный ветер. В последний день уходящего года и в первый день 2017 года существенных перемен в погоде не произойдет, а вот в дальнейшем зима заглянет в наши края.

В пятницу, 30 декабря, в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12, порывами 15 м/с, вечером на островах и побережье порывами до 18 м/с.

Температура воздуха составит от +1 до +6°C.

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декабрь · погода · синоптики · тепло
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