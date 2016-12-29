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В Канаде нашли огород возрастом 3800 лет.

Фото: скриншот сайта livescience.com

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скриншот сайта livescience.com

Фото: в Канаде нашли огород возрастом 3800 лет

29.12.2016 14:36
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Этот урожай откопали с опозданием в почти 4000 лет. Сотни почерневших картофелин нашли в доисторическом огороде в Британской Колумбии (Канада). Конечно же, они уже несъедобные.

Разбитый 3800 лет назад огород когда-то находился под водой. Археологи из канадского Университета Британской Колумбии нашли его неподалеку от Ванкувера, близ реки Фрейзер, пишет "Моя планета".

Клубни стрелолиста широколистного, Sagittaria latifolia, еще называют «индейской картошкой». Они богаты крахмалом и белками и при этом менее водянисты, чем обычный картофель. Стрелолист растет по берегам водоемов и болот, распространяя семена по воде. В пищу употребляют как вареные, так и печеные клубни. Сегодня культурную форму стрелолиста возделывают в Китае и Японии, отмечает Live Science.

В заболоченной местности, которая попалась археологам, сохранился не только картофель, но и деревянные фрагменты инструментов: ими когда-то возделывался огород. Всего исследователи извлекли из земли 3 767 целых и разломавшихся клубней стрелолиста. Спустя века они почернели и высохли.

По количеству высаженных растений ученые сделали вывод, что древние люди, населявшие эту территорию, модифицировали заболоченную местность, чтобы увеличить урожайность. К примеру, была построена каменная насыпь, которая облегчала выращивание и сбор картофеля. Около 150 обожженных палок для копания, часть из которых были найдена под насыпью, показывают, насколько массовой была уборка урожая стрелолиста.

С учетом разделения местности на сухую (где жили люди), и заболоченную (предназначенную для сельского хозяйства), ученые предположили, что агрономические изыскания жителей оказывали влияние и на эволюцию растений, и на эволюцию людей.

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