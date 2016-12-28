Видео: на Фарерских островах овцы помогают делать снимки для Google Street View

Устав ждать прихода сервиса панорамного просмотра улиц Google Street View на Фарерские острова, местные жители решили осваивать технологию сами: они объявили о создании проекта Sheep View 360, в котором камеры крепятся на спину овцы.

Группу островов, само название которых переводится как "овечьи", населяют 80 тысяч овец. Людей на архипелаге посреди Северной Атлантики всего около 50 тысяч.

Фарерские острова формально входят в состав Дании, но пользуются широкой автономией. Общая их площадь сравнима с Санкт-Петербургом; территория не является частью Евросоюза и Шенгенской зоны, и ее жители иногда жалуются на свою изолированность от интересов больших компаний.

Чтобы побудить Google к действию, предприимчивая фарерка Дурита Даль Андреассен нашла нестандартный ход: поскольку полудикие овцы на архипелаге забираются в любые места, она закрепила камеры на спинах животных и решила заливать в интернет видео, "снятые" парнокопытными.

"Это была безумная идея, но я решила, что она может сработать. Зная, как велик Google и как малы мы, мы решили, что это правильное начинание", - говорит инициативная сотрудница туристического бюро Visit Faroe Islands.

Мир глазами барашка

Крепление для камеры на овечью спину разработал фаререц-изобретатель, приятель инициативной девушки.

С тех пор девушка регулярно обновляет блог на сайте своего работодателя, отсняв на конец июня с помощью своих полорогих помощников пять фарерских селений.

Андреассен надеется, что фарерские красоты, снятые Sheep View и загруженные в Google Street View, привлекут массу новых туристов.

Овца без конца

В компании Google фарерскую инициативу поддержали и сочли возможным предоставить камеры после рассмотрения соответствующего запроса от фарерцев.

"Мы дрожим от смущения, как овцы, поскольку Фарерских островов еще нет на Street View. Мы искали транспортные средства, которые могут провезти камеры с обзором в 360 градусов по самым труднодоступным местам, и не додумались использовать овцу, а это может стать выходом из положения", - сообщили Русской службе Би-би-си в департаменте по связям с общественностью корпорации.

За первый месяц съемок Андреассен и ее сторонники столкнулись с тем, что овцы потеряли или повредили два аппарата.

Сами фарерцы очень тепло восприняли инициативу соотечественницы.