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VILJANDI, EESTI, 08DEC16 Ilm. Vihmasadu. ELMO RIIG/SAKALA
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Декабрьский дождь в Вильянди.

Фото: ELMO RIIG/SAKALA

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VILJANDI, EESTI, 08DEC16 Ilm. Vihmasadu. ELMO RIIG/SAKALA
ELMO RIIG/SAKALA

Четверг в Эстонии будет ветреным и снежным

28.12.2016 13:34
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По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений 1-7, утром юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов мороза, на побережье островов до одного градуса тепла.

В первой половине дня облачность усилится начиная с запада страны, на островах и побережье возможны небольшие осадки. Во второй половине дня небольшие осадки пройдут по многим регионам, ожидаются дождь и мокрый снег, на востоке страны также снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

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ветер · декабрь · синоптики · снег
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