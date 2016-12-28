Четверг в Эстонии будет ветреным и снежным

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений 1-7, утром юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов мороза, на побережье островов до одного градуса тепла.

В первой половине дня облачность усилится начиная с запада страны, на островах и побережье возможны небольшие осадки. Во второй половине дня небольшие осадки пройдут по многим регионам, ожидаются дождь и мокрый снег, на востоке страны также снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.