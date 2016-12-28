В первой половине дня облачность усилится начиная с запада страны, на островах и побережье возможны небольшие осадки. Во второй половине дня небольшие осадки пройдут по многим регионам, ожидаются дождь и мокрый снег, на востоке страны также снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/с, вечером немного уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.
Mängib video:
1/1
Декабрьский дождь в Вильянди.
Фото: ELMO RIIG/SAKALA
foto
http://f6.pmo.ee/f/2016/12/28/6209643t40h5113.jpg
http://f3.pmo.ee/f/2016/12/28/6209643t44hbe7a.jpg
VILJANDI, EESTI, 08DEC16 Ilm. Vihmasadu. ELMO RIIG/SAKALA
ELMO RIIG/SAKALA
Четверг в Эстонии будет ветреным и снежным
28.12.2016 13:34
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений 1-7, утром юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов мороза, на побережье островов до одного градуса тепла.
Jaga |