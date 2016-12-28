В Балтийском море ожидаются шестиметровые волны

В среду в Балтийском море в связи со штормовым ветром ожидаются шестиметровые волны, предупреждают синоптики.

В северной части Балтийского моря ветер северо-западный и северный, 13-18, порывами до 25 м/сек, к полудню уляжется до 10-15, порывами до 20 м/сек, во второй половине дня постепенно уляжется. Высота волны 3-6 метров. Ночью и утром по регионам мокрый снег и дождь, видимость умеренная.

В проливе Вяйнамери, северной части Рижского залива и Финском заливе ветер северо-западный и северный, 12-17, порывами до 23 м/сек, к полудню уляжется до 10-15, порывами до 20 м/сек, во второй половине дня постепенно уляжется. Высота волны 1,5-3,5 метра, в проливе Вяйнамери 1-1,5 метра. Ночью и утром по регионам мокрый снег и снег, до полуночи также дождь. Видимость умеренная.