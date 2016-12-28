prognoz.ee -
Погода
Tormine ilm.
1/1

Волны на море. Иллюстративное фото.

Фото: Küllike Rooväli

foto
http://f5.pmo.ee/f/2014/12/12/3601089t40h4502.jpg
http://f1.pmo.ee/f/2014/12/12/3601089t44h4e26.jpg
Tormine ilm.
Küllike Rooväli

В Балтийском море ожидаются шестиметровые волны

28.12.2016 10:12
Комментировать | Распечатать

В среду в Балтийском море в связи со штормовым ветром ожидаются шестиметровые волны, предупреждают синоптики.

В северной части Балтийского моря ветер северо-западный и северный, 13-18, порывами до 25 м/сек, к полудню уляжется до 10-15, порывами до 20 м/сек, во второй половине дня постепенно уляжется. Высота волны 3-6 метров. Ночью и утром по регионам мокрый снег и дождь, видимость умеренная.

В проливе Вяйнамери, северной части Рижского залива и Финском заливе ветер северо-западный и северный, 12-17, порывами до 23 м/сек, к полудню уляжется до 10-15, порывами до 20 м/сек, во второй половине дня постепенно уляжется. Высота волны 1,5-3,5 метра, в проливе Вяйнамери 1-1,5 метра. Ночью и утром по регионам мокрый снег и снег, до полуночи также дождь. Видимость умеренная.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
видимость · дождь · мокрый снег · синоптики · снег
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook