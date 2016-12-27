ООН назвала самых опасных животных Земли: результаты ошеломляют

Большинство опасных существ, попавших в список ООН, оказались в лидерах топа из-за их способности быть разносчиком смертельных болезней. Первое место присудили комару, поскольку от заразы, разносимой комарами, ежегодно умирает порядка 750 000 человек, передает Федеральное агентство новостей.

Вторая строчка рейтинга самых опасных животных принадлежит человеку, по вине которого каждый год гибнет не менее 437 000 собратьев. Замыкают тройку змеи, от их укусов ежегодно умирает 100 000 человек. Собачье бешенство и другие инфекции, передающиеся от укусов буйных псов людям, провоцируют гибель 35 000 человек.

Какое создание может быть более миролюбивым, чем улитка? Однако, по вине пресноводной улитки, которая передает опасный шистосомоз, погибает до 20 000 человек в год. От болезни Шагаса, чьим возбудителем является триатомовый клоп, умирает 12 000 жителей Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из переносчиков лихорадки Зика является обыкновенный комар, возглавивший список самых опасных существ.