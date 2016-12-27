prognoz.ee -
Погода
February 10th, 2012 Austin, Texas,A rattlesnake during a visit to the Texas State Capitol promoting the Sweetwater Rattlesnake Round-up.
1/1

Гремучая змея.

Фото: /©The Image Works / TopFoto

foto
http://f1.pmo.ee/f/2016/03/02/5114307t40h1684.jpg
http://f6.pmo.ee/f/2016/03/02/5114307t44hd57d.jpg
February 10th, 2012 Austin, Texas,A rattlesnake during a visit to the Texas State Capitol promoting the Sweetwater Rattlesnake Round-up.
/©The Image Works / TopFoto

ООН назвала самых опасных животных Земли: результаты ошеломляют

27.12.2016 21:20
Комментировать | Распечатать

ООН опубликовала список самых опасных животных Земли, в тройке лидеров находится человек.

Большинство опасных существ, попавших в список ООН, оказались в лидерах топа из-за их способности быть разносчиком смертельных болезней. Первое место присудили комару, поскольку от заразы, разносимой комарами, ежегодно умирает порядка 750 000 человек, передает Федеральное агентство новостей.

Вторая строчка рейтинга самых опасных животных принадлежит человеку, по вине которого каждый год гибнет не менее 437 000 собратьев. Замыкают тройку змеи, от их укусов ежегодно умирает 100 000 человек. Собачье бешенство и другие инфекции, передающиеся от укусов буйных псов людям, провоцируют гибель 35 000 человек.

Какое создание может быть более миролюбивым, чем улитка? Однако, по вине пресноводной улитки, которая передает опасный шистосомоз, погибает до 20 000 человек в год. От болезни Шагаса, чьим возбудителем является триатомовый клоп, умирает 12 000 жителей Земли.

Напомним, ранее сообщалось, что одним из переносчиков лихорадки Зика является обыкновенный комар, возглавивший список самых опасных существ. 

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
животные · земля · оон · угроза
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook