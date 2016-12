ООН назвала самых опасных животных Земли: результаты ошеломляют

foto

http://f1.pmo.ee/f/2016/03/02/5114307t40h1684.jpg

http://f6.pmo.ee/f/2016/03/02/5114307t44hd57d.jpg

February 10th, 2012 Austin, Texas,A rattlesnake during a visit to the Texas State Capitol promoting the Sweetwater Rattlesnake Round-up.

/©The Image Works / TopFoto