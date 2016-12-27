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Шторм в Таллинне.

Фото: Eero Vabamägi

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Tormine ilm Tallinnas
Eero Vabamägi

Из-за штормового ветра по всей стране объявлено предупреждение первого уровня

27.12.2016 19:04
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Сегодня на островах и побережье усилится северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 20-23 м/с, сообщает Служба погоды Эстонии.

В ночь на 28 декабря северо-западный ветер усилится. На островах его порывы могут достичь 25, на материке - 17 м/с.

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