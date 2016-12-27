Синоптики рассказали, какой будет погода на Новый год

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшее время ожидается ветреная погода с осадками, температура воздуха будет преимущественно плюсовой.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 1-7 градусов тепла. Утром облачность усилится, ветер подует с юго-запада и усилится. Днем преимущественно облачно. Во второй половине дня пройдут снег, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный 5-10, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 0-5 градусов тепла.

В ночь на пятницу облачно с прояснениями, по регионам небольшие дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по регионам небольшие снегопады. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15, во второй половине дня на островах до 18 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно, по регионам небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный 6-13, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла. Днем облачно, по многим регионам дожди. Ветер юго-западный и западный 6-13, на побережье порывами до 16, во второй половине дня до 20 м/с. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.