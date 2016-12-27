prognoz.ee -
Погода
A couple stands on rocks near the Yenisei river in Krasnoyarsk, Siberia, Russia, August 20, 2016. REUTERS/Ilya Naymushin
1/1

Сибирь. Иллюстративное фото.

Фото: ILYA NAYMUSHIN/REUTERS

foto
http://f6.pmo.ee/f/2016/12/27/6206949t40h3aca.jpg
http://f1.pmo.ee/f/2016/12/27/6206949t44hedd2.jpg
A couple stands on rocks near the Yenisei river in Krasnoyarsk, Siberia, Russia, August 20, 2016. REUTERS/Ilya Naymushin
ILYA NAYMUSHIN/REUTERS

Ученые предсказали «присоединение» Северной Америки и Японии к России

27.12.2016 14:49
Комментировать | Распечатать

Сначала Сибирь соединится с Северной Америкой, а затем и Японию притянет к России. Остается подождать каких-то 30 млн лет, сообщают российские ученые.

«Имеющиеся сегодня результаты, наработки, модели позволяют прогнозировать, как континенты будут располагаться друг относительно друга в геологическом будущем. Прогноз на 250 млн лет вперед уже сделан. Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки, то есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, будет образован новый суперконтинент», — сообщил директор иркутского Института земной коры, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб на научной сессии Общего собрания СО РАН, пишет "Моя планета".

Гладкочуб также сообщил, что, согласно прогнозам геологов, через 30 млн лет острова Японии «присоединятся» к России.

Ученый сообщил, что в прошлом более 1 млрд лет (примерно между 1,9 и 0,7 млрд лет назад) Сибирь и Северная Америка составляли один большой суперконтинент, площадь которого превышала 25 млн км2. Эта структура, по его словам, являлась ядром, вокруг которого формировались все суперконтиненты докембрийского периода.

Около 600 млн лет назад Сибирская платформа отделилась от Северной Америки, между ними «раскрылся» палеоазиатский океан, то есть начались геологические процессы, которые привели к современному положению материков на Земле.

Ученый отметил, что в настоящее время Сибирская платформа «впаяна» в Евразийскую плиту и представляет собой часть Евразии, в то время как в архейском периоде жизни планеты ее не существовало вообще.

«Проведенные исследования показали, что гипотеза, которая ранее в мире утвердилась, не имеет права на существование. В архее 2,5 млрд лет назад Сибирского кратона не существовало в том виде, как он рисуется на реконструкциях. Это были разрозненные микроплиты, и объединение этих блоков в единую структуру, которая сейчас называется Сибирским кратоном, произошло на рубеже 1,9 млрд лет», — рассказал ученый.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
26.12.16
Видео: пес два дня ложился под поезд, оберегая раненую подругу на рельсах (3) 		26.12.16
Узнайте, какая погода будет в Эстонии в предновогодние дни
25.12.16
Синоптик со стажем поразил точностью своего прогноза (1) 		23.12.16
Астрономы назвали сроки уничтожения Земли роем комет (2)
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
америка · россия · сибирь · сша
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook