Ученые предсказали «присоединение» Северной Америки и Японии к России

Сначала Сибирь соединится с Северной Америкой, а затем и Японию притянет к России. Остается подождать каких-то 30 млн лет, сообщают российские ученые.

«Имеющиеся сегодня результаты, наработки, модели позволяют прогнозировать, как континенты будут располагаться друг относительно друга в геологическом будущем. Прогноз на 250 млн лет вперед уже сделан. Сибирская платформа опять будет располагаться рядом с северной частью Америки, то есть снова завершится определенный суперконтинентальный цикл, будет образован новый суперконтинент», — сообщил директор иркутского Института земной коры, член-корреспондент РАН Дмитрий Гладкочуб на научной сессии Общего собрания СО РАН, пишет "Моя планета".

Гладкочуб также сообщил, что, согласно прогнозам геологов, через 30 млн лет острова Японии «присоединятся» к России.

Ученый сообщил, что в прошлом более 1 млрд лет (примерно между 1,9 и 0,7 млрд лет назад) Сибирь и Северная Америка составляли один большой суперконтинент, площадь которого превышала 25 млн км2. Эта структура, по его словам, являлась ядром, вокруг которого формировались все суперконтиненты докембрийского периода.

Около 600 млн лет назад Сибирская платформа отделилась от Северной Америки, между ними «раскрылся» палеоазиатский океан, то есть начались геологические процессы, которые привели к современному положению материков на Земле.

Ученый отметил, что в настоящее время Сибирская платформа «впаяна» в Евразийскую плиту и представляет собой часть Евразии, в то время как в архейском периоде жизни планеты ее не существовало вообще.

«Проведенные исследования показали, что гипотеза, которая ранее в мире утвердилась, не имеет права на существование. В архее 2,5 млрд лет назад Сибирского кратона не существовало в том виде, как он рисуется на реконструкциях. Это были разрозненные микроплиты, и объединение этих блоков в единую структуру, которая сейчас называется Сибирским кратоном, произошло на рубеже 1,9 млрд лет», — рассказал ученый.