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Сильный ветер. Иллюстративный снимок.

Фото: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

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http://f4.pmo.ee/f/2013/11/05/2599752t44h2a30.jpg
tuul,torm,raju:29OKT13,Rakvere, EESTI FOTOL : Rakverest ja lähiümbrusest pole siiani tulnud teateid suurematest tormikahjudest, teedele on langenud üksikud puud, majadel on murdunud antennid. am/FOTO ARVET MÄGI / VIRUMAA TEATAJA
Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Метеослужба предупреждает: в Эстонии ветер может усилиться до 25 м/с

27.12.2016 14:14
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Синоптики предупреждают о сильном ветре по всей Эстонии.

Днем во вторник на островах и побережье ветер северо-западный порывами до 20-23 м/сек, в ночь на среду ветер усилится. На островах возможны порывы ветра до 25, а на материке до 17 м/сек.

В северной части Балтийского моря ветер северо-западный и северный до 18, порывами до 25 м/сек. Высота волны 3-6 метров. В северной части Рижского залива, проливе Вяйнамери и западной части Финского залива ветер северо-западный и северный до 17, порывами до 20-23 м/сек. Высота волны 1,5-3,5 метра, в Вяйнамери до 1,5 метра. В восточной части Финского залива ветер северо-западный порывами до 17 м/сек, высота волны 1-2 метра.

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ветер · метеослужба · синоптики · эстония
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