Метеослужба предупреждает: в Эстонии ветер может усилиться до 25 м/с

Днем во вторник на островах и побережье ветер северо-западный порывами до 20-23 м/сек, в ночь на среду ветер усилится. На островах возможны порывы ветра до 25, а на материке до 17 м/сек.

В северной части Балтийского моря ветер северо-западный и северный до 18, порывами до 25 м/сек. Высота волны 3-6 метров. В северной части Рижского залива, проливе Вяйнамери и западной части Финского залива ветер северо-западный и северный до 17, порывами до 20-23 м/сек. Высота волны 1,5-3,5 метра, в Вяйнамери до 1,5 метра. В восточной части Финского залива ветер северо-западный порывами до 17 м/сек, высота волны 1-2 метра.