Внимание, водители: на дорогах Эстонии может быть опасно

По прогнозу, сегодня пройдет мокрый снег, местами дождь, а температура воздуха останется околонулевой, поэтому складываются благоприятные условия для возникновения гололедицы.
Департамент призывает водителей быть осторожными.
Mängib video:
Осторожно, на дорогах черный лед
Фото: Liis Treimann
Департамент шоссейных дорог сообщает, что во вторник условия на дорогах Эстонии хорошие, однако сохраняется опасность гололедицы.
По прогнозу, сегодня пройдет мокрый снег, местами дождь, а температура воздуха останется околонулевой, поэтому складываются благоприятные условия для возникновения гололедицы.
Департамент призывает водителей быть осторожными.
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