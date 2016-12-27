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Teedel on salakavala musta jää tekkeoht.
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Осторожно, на дорогах черный лед

Фото: Liis Treimann

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Teedel on salakavala musta jää tekkeoht.
Liis Treimann

Внимание, водители: на дорогах Эстонии может быть опасно

27.12.2016 07:19
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Департамент шоссейных дорог сообщает, что во вторник условия на дорогах Эстонии хорошие, однако сохраняется опасность гололедицы.

По прогнозу, сегодня пройдет мокрый снег, местами дождь, а температура воздуха останется околонулевой, поэтому складываются благоприятные условия для возникновения гололедицы.

Департамент призывает водителей быть осторожными.

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водители · гололедица · департамент шоссейных дорог · лед
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