Во вторник в Эстонии станет прохладнее

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-12, до полуночи на островах и побережье порывами до 15-18 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.