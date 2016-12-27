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Koer. Lumi
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Собака и снег.

Фото: Scanpix

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Koer. Lumi
Scanpix

Во вторник в Эстонии станет прохладнее

26.12.2016 20:55
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-12, до полуночи на островах и побережье порывами до 15-18 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен снег и мокрый снег,на побережье дождь. Ветер северо-западный, 7-12, на побережье порывами 15, на островах 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

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ветер · погода · прогноз погоды · эстония
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