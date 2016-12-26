prognoz.ee -
Погода
Libe tee.
1/1

Скользкая дорога. Снимок иллюстративный.

Фото: Toomas Huik

foto
http://f5.pmo.ee/f/2012/02/12/952046t40hd804.jpg
http://f6.pmo.ee/f/2012/02/12/952046t44he581.jpg
Libe tee.
Toomas Huik

Сегодня вечером водителям нужно быть особенно внимательными за рулем

26.12.2016 16:58
Комментировать | Распечатать

Департамент шоссейных дорог сообщает, что во второй половине дня в понедельник условия на главных шоссе хорошие, однако сохраняется опасность гололедицы.

Согласно прогнозу, вечером и ночью местами пройдет мокрый снег, температура воздуха останется околонулевой, и поэтому складываются благоприятные условия для возникновения наледи, предупреждает департамент.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
гололедица · департамент шоссейных дорог
·
Оставьте свой комментарий

Прочтите условия комментирования.
Стань модератором!
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook