Согласно прогнозу, вечером и ночью местами пройдет мокрый снег, температура воздуха останется околонулевой, и поэтому складываются благоприятные условия для возникновения наледи, предупреждает департамент.
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Скользкая дорога. Снимок иллюстративный.
Фото: Toomas Huik
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Libe tee.
Toomas Huik
Сегодня вечером водителям нужно быть особенно внимательными за рулем
26.12.2016 16:58
Департамент шоссейных дорог сообщает, что во второй половине дня в понедельник условия на главных шоссе хорошие, однако сохраняется опасность гололедицы.
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