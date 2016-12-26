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TLNPM2:JÕULUD, LÄTI JÕULUKUUSK, MUSTPEADE MAJA :TALLINN, EESTI,06DEC09 Riia Turismiarenduskreskuse direktor GASTONS NEIMANIS andis Riias püstitatud jõulukuuse 500.aastapäeva puhul Mustpeade Majas Tallinnale üle sümboolse jõulupuu. Keskaegsete kaunistusytega ehitud puu võttis Tallinna ja Mustpeade Maja nimel vastu linnapea nõunik JÜRI KUUSKEMAA. pl/FOTO PEETER LANGOVITS, POSTIMEES
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Елка. Иллюстративное фото.

Фото: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

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http://f4.pmo.ee/f/2012/12/21/1498180t40hd88b.jpg
http://f4.pmo.ee/f/2012/12/21/1498180t44haae4.jpg
TLNPM2:JÕULUD, LÄTI JÕULUKUUSK, MUSTPEADE MAJA :TALLINN, EESTI,06DEC09 Riia Turismiarenduskreskuse direktor GASTONS NEIMANIS andis Riias püstitatud jõulukuuse 500.aastapäeva puhul Mustpeade Majas Tallinnale üle sümboolse jõulupuu. Keskaegsete kaunistusytega ehitud puu võttis Tallinna ja Mustpeade Maja nimel vastu linnapea nõunik JÜRI KUUSKEMAA. pl/FOTO PEETER LANGOVITS, POSTIMEES
PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

Узнайте, какая погода будет в Эстонии в предновогодние дни

26.12.2016 16:19
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По данным Службы погоды Эстонии, в ближайшие дни сохранится мягкая по зимним меркам погода.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-12, до полуночи на островах и побережье порывами до 15-18 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен снег и мокрый снег,на побережье дождь. Ветер северо-западный, 7-12, на побережье порывами 15, на островах 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность, местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12, на побережье порывами 17, на островах 12-17, порывами 23 м/с. Днем переменная облачность. Местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12, порывами до 15, на побережье порывами до 20 м/с, на островах 12-17, порывами до 27 м/с, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха в течение суток от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 1-7 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня снег, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от одного до семи градусов мороза, днем от одного градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха в течение суток от нуля до 4 градусов тепла.

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