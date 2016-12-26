Узнайте, какая погода будет в Эстонии в предновогодние дни

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-12, до полуночи на островах и побережье порывами до 15-18 м/с, к утру уляжется. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла.

Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможен снег и мокрый снег,на побережье дождь. Ветер северо-западный, 7-12, на побережье порывами 15, на островах 12-17, порывами до 23 м/с. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается переменная облачность, местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12, на побережье порывами 17, на островах 12-17, порывами 23 м/с. Днем переменная облачность. Местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 7-12, порывами до 15, на побережье порывами до 20 м/с, на островах 12-17, порывами до 27 м/с, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха в течение суток от 3 градуса мороза до 2 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западных направлений, 1-7 м/с. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, во второй половине дня снег, мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-11, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью от одного до семи градусов мороза, днем от одного градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, местами мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 5-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха в течение суток от нуля до 4 градусов тепла.